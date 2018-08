Maarten van der Weijden heeft moeite met iedere beweging

LivestreamOlympisch kampioen Maarten van der Weijden is onderweg naar Dokkum, de tiende stad in zijn elfstedenzwemtocht van 200 kilometer. Boeren en brandweerlieden hebben massaal gevolg gegeven aan zijn oproep om tijdens de nacht zijn route te verlichten. De langeafstandszwemmer heeft het ondertussen loodzwaar.

Van der Weijden is vreselijk stram en heeft inmiddels moeite met iedere beweging. Dat het licht wordt scheelt. Hij dacht vanavond rond 19.00 uur in Leeuwarden aan te komen, maar dat wordt waarschijnlijk pas om 23.00 of 24.00 uur. Als hij het volhoudt.

Van der Weijden kwam rond 20.40 uur aan in Franeker, waar Claudia de Breij hem hoogstpersoonlijk toezong. Hij zwemt nu verder richting Dokkum, waar hij vanochtend verwacht aan te komen. Boeren en brandweerkorpsen rukten zelfs 's nachts uit om de zwemmer van licht te voorzien. Van der Weijden had om meer licht gevraagd, om te voorkomen dat hij zou gaan hallucineren. Ook een speciale zwembril met blauw moet ervoor zorgen zodat hij wakkerder blijft.



Vannacht deed Van der Weijden meerdere keren een korte powernap. In de dorpen waar de zwemmer passeert werd hij de hele nacht hartstochtelijk toegejuicht. Nabij Franeker en in het dorp Berlikum werd vuurwerk afgestoken en speelde een blaaskapel.



Als alles volgens plan verloopt, komt Van der Weijden vanavond aan in Leeuwarden, de finish van zijn zwemtocht. Man ook wordt bekend gemaakt hoeveel geld hij heeft ingezameld voor KWF Kankerbestrijding.

Pizza funghi

Omdat hij zo snakte naar een pizza funghi, riep zijn crew eind van de zondagochtend mensen via sociale media op om de zwemmer nog voor zijn aankomst in het Friese Bolsward te voeden. ,,Maarten heeft honger en als Maarten honger heeft dan heeft hij grote honger", aldus zijn crew. En dat lukte.



Rond 12.00 uur kwam de zwemmer aan in Bolsward. Even daarvoor nam hij een kleine pauze en nuttigde de pizza funghi, die hem aangegeven werd bij een brug. ,,Maarten gaat op dit moment goed vooruit en als hij kan blijven eten gaat hij nog beter vooruit", aldus zijn begeleider. Van der Weijden gaf zelf aan last te hebben van zijn maag en hoopt dat de gebrachte pizza helpt om de komende 35 uur, die hij nog moet afleggen, te voltooien.

Held

Van der Weijden had had duidelijk profijt van de aanmoedigingen langs de kanten: in de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zei zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat."

Slecht water

Vrijdag werd bekendgemaakt dat mensen die een stukje met Van der Weijden wilden meezwemmen, dit niet meer mochten doen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen." Ondanks de slechte waterkwaliteit zwommen tientallen mensen toch met Van der Weijden mee.

Volledig scherm Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden bij het 'stempelpunt' in Sloten op de eerste dag van zijn 11stedenzwemtocht. © ANP

Volledig scherm De langeafstandszwemmer legt 200 kilometer af om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm De langeafstandszwemmer legt 200 kilometer af om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. © ANP

Volledig scherm Zwemmer Maarten van der Weijden in het holst van de nacht onderweg tijdens zijn monstertocht langs de elf Friese steden. © ANP