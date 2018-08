'Maarten symboliseert dat we de strijd aan het winnen zijn'

Video Vechthond neemt zwangere Marissa (20) uit Kampen te grazen

21 augustus De hond waar de zwangere Marissa de Lange (20) uit Kampen mee knuffelt, verandert een seconde later in een vechtmachine. Ondanks de diepe bijtwonden en tientallen hechtingen is ze oplucht. De baby blijft ongedeerd.