Maarten (12) dácht een stuk pijp uit de tuin te halen, maar vond meerdere lichaamsresten

Agent die met water­straal in gezicht van Denisa spoot tijdens rellen in Eindhoven wordt vervolgd

De agent die tijdens de avondklokrellen in Eindhoven, januari vorig jaar, demonstrant Denisa met een waterkanon tegen haar hoofd spoot moet voor de rechter verschijnen. Haar advocaat en het Openbaar Ministerie (OM) steggelen nog over de precieze aanklacht, maar duidelijk is dat justitie vindt dat de agent met het waterkanon te ver is gegaan.

15 augustus