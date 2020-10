Maak dat mondkapje geheel vrijblijvend, of verplicht iedereen het overal op te doen

Kerkganger Arie (60) begrijpt niets van ophef Staphorst: 'Stuk van mijn leven wordt afgepakt!’

6 oktober Alsof er een stuk van zijn leven is afgepakt. Dat gevoel houdt Arie den Ouden (60) over aan de commotie die is ontstaan rondom de drie drukbezochte kerkdiensten in Staphorst afgelopen weekend. Volgens Den Ouden gebeurt er tijdens de diensten niets dat verboden is en wordt het kerkgebouw heel goed geventileerd. ,,Mensen hebben totaal geen idee waar ze over praten. Kom zelf eens kijken en oordeel dan.”