'Maagverkleining was mijn beste keuze ooit'

,,Er gaat een uitgebreid traject aan vooraf. Dat bestaat uit gesprekken met een psycholoog en een diëtist. Via de internist volgt een screening of je deze operatie fysiek kunt ondergaan. In mijn geval was het antwoord ‘ja’. Ik heb me verdiept in de verschillende behandelingen en koos in overleg met de arts uiteindelijk voor de ‘gastric sleeve’.



Dat is een maagverkleining, maar die is technisch minder ingrijpend dan de ‘gastric bypass’, de klassieke maagverkleining.



Een deel van de maag wordt bij een gastric sleeve verwijderd, maar de dunne darm wordt niet omgelegd of opnieuw aangesloten.



,,Tussen de eerste intake en de operatie zat een half jaar. In die periode zat ik in een lotgenotengroep. Er was veelherkenning, vooral over hoe de omgeving reageert. Mensen denken: je kunt toch gewoon afvallen? Mijn vrouw en ik gingen een bed kopen en ik probeerde er één in de winkel. ‘Die is niet geschikt voor u’, zei een verkoper. Dat viel me rauw op mijn dak. Ook kreeg ik nul op het rekest toen ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilde afsluiten.Dat had te maken met de gezondheidsrisico’s.’’