Luuk (4) had een ernstige stofwisselingsziekte: ‘Alles wat je niet wilt, is gebeurd’

‘Onze zoon Bas werd afgelopen jaar 4. Daar zag ik altijd tegenop. Dat ik vanaf dan de hele tijd zou denken: zo oud is onze Luuk nooit geweest. Maar het ging goed. Bas heeft inmiddels zelfs bijna alle kleren van Luuk wel gedragen. Dat ik van hem zwanger werd, was een cadeautje. Voor het eerst in drie jaar hield ik weer een baby vast. Dat had ik na Luuk nooit meer gekund, zelfs niet bij mijn eigen nichtjes.



,,Luuk werd op 21 december 2007 geboren. Ik merkte na een paar weken dat er iets was. Hij huilde anders dan onze dochter Iris had gedaan. Het had iets wanhopigs. Hij krijste de hele dag, spuugde met golven. Kon gebeuren, zeiden ze op het consultatiebureau. Onze huisarts stuurde ons direct naar het ziekenhuis. Daar is hij zes weken geobserveerd, maar ze vonden niks. Later werd er een psycholoog bijgehaald. Die concludeerde dat ik geen band met Luuk zou hebben. Ik zei: ‘Maar hij ontwikkelt zich niet, draait niet, stopt geen speeltjes in zijn mond.’ Er volgden allerlei scans en prikken. De kinderarts vroeg hardop of ik hem zijn voeding en medicijnen wel gaf. Vreselijk voelde dat.”