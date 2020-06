Lufthansa parkeert zes imposante Boeings op vliegveld Twente

Video Duizenden nertsen vergast bij eerste ruiming: ‘Een spandoek verandert hier niks meer aan’

12:39 Bij een nertsenhouder in Deurne worden zaterdagochtend de eerste duizenden dieren geruimd. Het gaat om ongeveer 1500 teven met per stuk zo'n vier of vijf pups. De dieren worden vergast omdat binnen de bedrijven het corona-virus is vastgesteld.