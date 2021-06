Luchtballon maakt noodlanding middenin woonwijk, piloot krijgt applaus na veilige landing

Een luchtballon heeft zondagavond een noodlanding gemaakt middenin een woonwijk in Den Bosch. De ballon scheerde volgens omstanders ‘gevaarlijk laag’ over nabijgelegen flatgebouwen.

Buurtbewoners in de Gouverneur Holvoetstraat zagen de ballon zondag rakelings over een woontoren vliegen, waarna hij even heen en weer leek te schommelen tussen verschillende hoogtes. ,,Ik dacht: hij gaat landen óp het flatgebouw”, schrijft een buurtbewoner op de Facebookpagina van de Bosschenaren.

Of de ballonvaarder de juiste wind niet meer kon pakken om naar een veld te vliegen, is niet bekend. Uiteindelijk landde hij middenin een woonwijk, niet ver van de plek waar een ballon vorig jaar ook al landde, bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Buurtbewoners filmden het voorval en zagen dat de piloot op dat moment geen andere optie meer had dan te landen op straat. Eenmaal veilig geland kreeg de ballonvaarder een applaus, van zowel de omstanders als de passagiers van de mand. Niemand raakte gewond.

‘Snel beslissen’

,,Dat de ballonnen soms op ongebruikelijke plekken landden, betekent niet dat een piloot niet onveilig vaart”, legde luchtvaartinstructeur Hans van Hoesel eerder uit aan deze site. ,,Hij is gewoon erg afhankelijk van de omstandigheden. De zwevers zijn zó gebonden aan de wind en luchttemperatuur dat ze eenmaal in de lucht bijna niet meer van richting kunnen veranderen. Als de wind draait of stil komt te liggen moet een piloot snel beslissen.”

Een luchtballon heeft landingsrechten: die mag (bijna) overal landen, omdat een luchtballon volgens de luchtvaartwet niet verplicht is te landen op een vliegveld. Dat kan ook niet anders, een luchtballon is afhankelijk van de wind. De ballonvaarder heeft volgens deze wet zelfs het recht om de ballon zelfstandig van het erf te halen. Er zijn plekken waar het juist niet toegestaan is om te landen, zoals op een druk vliegveld als Schiphol.

,,Je zal het haast niet verwachten, maar hoe koeler de lucht is, hoe beter de omstandigheden zijn om te vliegen. Een ballon stijgt als de temperatuur hoger is dan de buitenlucht. Tijdens warme zomerdagen is het verschil soms te klein, waardoor ballonnen dan juist regelmatig aan de grond blijven staan.”

Eerdere bijzondere landingen

Vorig jaar landde een luchtballon midden op een kruising in Den Bosch, vlakbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Volgens de eigenaar van de luchtballon was de landing op het drukke verkeerspunt veilig. ,,De wind draaide vrij onverwachts. Er moest daarom een keuze gemaakt worden. Anders moesten we de hele stad over vliegen. Dat kan op zich wel, maar dan moet er wel genoeg lucht in je ballon zitten. Dat risico wil je niet nemen.”

Een jaar daarvoor stuiterde een mand wel zes keer op het weiland van boer Joost Vugts uit Bokhoven en liet daarmee gaten en een sleepspoor achter. Hij dacht er in eerste instantie niet aan de ballonvaarders zomaar te laten gaan en ‘gijzelde’ de negentien inzittenden om een schadevergoeding te krijgen. De emoties liepen zo hoog op dat de politie erbij moest komen. Die bepaalde dat de luchtballon daar had mogen landen.