Luchtballon botst op een haar na tegen een huis: ‘Pas op, dat gaat niet goed!’

„De honden begonnen ineens te blaffen, meteen zag ik waarom”, zegt Jouke de Vries over een hachelijke situatie, zaterdag in Alstätte bij Enschede. Hij zag vanuit zijn tuin hoe een ballonvaarder z’n enorme vaartuig nog net over het huis van zijn buren loodste.

„De honden hadden de branders allang gehoord en sloegen aan. Toen ik keek hing de ballon boven het dak van de buren. De ballonvaarder deed zijn best hem weer omhoog te krijgen, maar dat lukte niet. Hij gaf gas zoveel hij kon, maar hij kreeg de ballon echt niet meer omhoog.” Het kon bijna niet anders of de ballon zou crashen. „Maar toch kreeg ’ie hem over het huis heen”, zegt Marjon, de vrouw van Jouke. „Ik dacht vooral: wat is ie groot!”

Ze zagen samen hoe de ballon - met daarop een enorme afbeelding van een hond - bijna tegen het huis botste, nog even over de grond sleepte en in het weiland tot stilstand kwam. Al gauw snelden er buren toe die de mand vasthielden en de ballonvaarder en zijn passagiers hielpen. Vervolgens sleepten ze het gevaarte naar de weg waar inmiddels al een auto van het ballonbedrijf aan was komen rijden.

Relaxed

In de straat heerst verbazing over de koelbloedigheid van de ballonvaarder en zijn vier passagiers. „Hij was enorm relaxed. Nee, het was zo gepland, zei hij, dat hij zo in het weiland terechtkwam en het huis op een haar na miste. Ook de passagiers waren relaxed.”

Maar dat het niet de bedoeling was geweest om hier te landen was wel helder. De Vries weet niet wat er gebeurd kan zijn. Was het iets met het wegvallen van de thermiek? „Geen idee, feit was dat hij hem echt niet meer omhoog kreeg.”

Gelukkig was het hier

De oud-Enschedeërs maken er maar grappen over. Ze wonen ongeveer vier kilometer over de grens. De luchtballon was op weg naar Nederland. „Maar goed dat we de ballon hier onderschept hebben! Je weet niet wat er anders in Enschede was gebeurd.”

Volledig scherm De buren helpen de ballonvaarder en zijn passagiers © Jouke de Vries