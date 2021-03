Lucas (24) weigerde voor heftruckincident groep toegang tot jeugdhonk op Urk: ‘Vraag of hij ooit weer kan lopen’

De 24-jarige Lucas Vlot en zijn vrienden weigerden zaterdagavond op Urk een groep plaatsgenoten die bij hun jeugdhonk naar binnen wilden. Even later komt er een groep terug en wordt hij aangereden door een heftruck. ,,Het is de vraag of hij ooit nog kan lopen”, zegt zijn broer Cornelis Vlot.