Luca zat in de ‘slangenkuil’ van de jongensprostitutie: ‘Soms werd je publiekelijk vernederd’

Luca kijkt recht in het felle licht van de koplampen. Na een korte achtervolging is de auto waarin hij samen met een van de verdachten zit, klemgereden door de Utrechtse politie. Hij was al in paniek toen hij het appje kreeg over de inval in het appartement. Het bordeel. Nu ze de politie niet hebben weten te ontvluchten, is Luca ‘helemaal over de tering’, zoals hij het zelf later noemt.