LTO roept boeren op maandag te protesteren bij provinciehuizen

Bombardeer­de Nederland­se piloot vluchtende Mohammed en Ebtehal?

10:49 De Iraakse Mohammed en Ebtehal vluchtten in 2015 voor IS uit Mosul, maar raakten in de woestijn zwaargewond na een luchtaanval. Nu zoeken ze de daders. Waren het Nederlandse piloten die hun levens verwoestten? Bij de Haagse rechter hopen ze dinsdag op meer duidelijkheid. Dit is hun verhaal.