Lotte (28) uit Zwolle wordt doof én blind: ‘Als ik de wind in mijn gezicht voel, dan voel ik dat ik leef’

Molukse marinier uitgesto­ten na treinka­ping: ‘Hoe kun je tegen je eigen mensen vechten?’

11:52 John Titahena, nota bene zelf Molukker, is een van de mariniers die op 11 juni 1977 de door Molukkers gekaapte trein bij De Punt bestormden. Dat wekt de woede van de Molukse gemeenschap, met name in Winterswijk, waar Titahena woont. Hij en zijn familie vluchten het land uit. Want, zegt Joseph Tetelepta: ,,Hoe kun je tegen je eigen mensen vechten?’’