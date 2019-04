Loslopende koeien zorgen voor ongelukken op A73

Jebroer: Ik ben verantwoor­de­lijk voor een nieuwe generatie hardstyle-fans

11 april Een zaal die losgaat op hardstyle, zijn weg naar succes in Duitsland en een compliment van ‘de baas van de Nederlandse muziekindustrie’. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe aflevering van de AD-documentaireserie Bondig, die deze keer gaat over de controversiële rapper Jebroer. Het is de tweede aflevering van de serie, waarin Sascha Visser een inkijkje geeft in het leven van BN’ers.