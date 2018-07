Loonse en Drunense Duinen handmatig geblust door specialist

De bosbrand ontstond woensdag aan het begin van de middag en is nog steeds niet geblust. De brand is wel onder controle en breidt zich niet verder uit. Brandweerlieden krijgen bij het blussen hulp van de Handcrew Overijssel, een team specialisten dat vaak wordt ingezet op het gebied van natuurbrandbestrijding. Die experts gaan te voet de duinen in om met water en speciaal gereedschap de brandhaarden te blussen. Het doel daarvan is om het gebied 'beheersbaar' te houden. Zij worden juist nu ingeschakeld omdat het vuur diep in de grond zit. Mede doordat zij de grond omspitten, wordt het ondergrondse vuur gedoofd. Het getroffen gebied blijft afgesloten voor bezoekers. De brandweer, die met vier ploegen actief is, is waarschijnlijk donderdag nog tot zonsondergang bezig met blussen.

Boswachter

Jan Brabers, boswachter bij Natuurmonumenten, baalt als een stekker. ,,We zijn hier absoluut niet blij mee. En dan gaat het niet alleen om de brand", legt hij uit. ,,De andere plantjes en boompjes die nadien weer groeien, zullen, omdat ze langzamer groeien dan het gras, straks worden overwoekerd."



Wel zijn er verschillende opties om die problemen te verhelpen. "Of we laten binnenkort schapen over het gras grazen, of we planten zelf nieuwe planten en bomen aan", zegt Brabers.



Hoeveel schade de brand in het natuurgebied heeft aangericht, is nog onduidelijk. Ook de oorzaak van de natuurbrand is nog onbekend.