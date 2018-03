Loods met oldtimers in vlammen op in Kerkrade

Gelovige tiener vaccineert steeds vaker stiekem

8:50 Gereformeerde jongeren halen steeds vaker stiekem vaccinaties, blijkt uit waarnemingen van GGD IJsselland. Tieners die niet zijn ingeënt tegen ziektes in GGD-gebied IJsselland halen de prikken alsnog, meestal zonder dat pap of mam het weet. De spijtoptanten groeiden daar in tien jaar tijd van 10 per jaar naar meer dan 100. ,,Terwijl de prikacceptatie landelijk afneemt, stijgt deze in gereformeerde gebieden.’’