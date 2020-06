LIVE | Zweedse staatsepidemioloog geeft toe: we hadden meer moeten doen

VIDEODe Zweedse staatsepidemioloog, die achter het beleid van het land stond om geen lockdown in te voeren, heeft toegegeven dat het land meer beperkingen had moeten opleggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verder is het dodental in de Verenigde Staten opnieuw gestegen. Ook vandaag houden we je op de hoogte in ons liveblog over het coronavirus. Lees hier het vorige liveblog terug.