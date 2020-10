LIVE | Zorgpersoneel, 60-plussers en kwetsbaren krijgen voorrang zodra vaccin er is

coronavirusPVV-voorman Geert Wilders zit thuis in quarantaine, zo laat hij weten via Twitter. Volgens Wilders heeft een medewerker van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging positief getest op het virus. Wilders zegt onlangs nog bij die persoon in de buurt te zijn geweest. En zorgpersoneel, 60-plussers en medisch kwetsbare groepen krijgen voorrang bij het inenten tegen corona zodra de eerste goedgekeurde vaccins in de EU beschikbaar zijn. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.