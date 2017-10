LIVE: Zoektocht naar vermiste Anne Faber gaat met grote vasthoudendheid door

Scooterrijder (21) botst op auto, 19-jarige bijrijder komt om het leven

12:05 Bij een ongeval op de N329 bij Oss is vannacht rond 02.00 uur een bijrijder van een scooter om het leven gekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Bosch. De bestuurder van de scooter, een 21-jarige man uit Den Bosch, is aangehouden. Hij had teveel gedronken. De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto die de scooter aanreed. Die ging er na het ongeval vandoor.