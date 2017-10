LIVE: Zoektocht naar Anne Faber gaat door bij Pijnenburg

Australische kookheld Donna Hay krijgt iedereen achter het fornuis

12:28 In Australië is ze beroemder dan populaire koks Jamie Oliver, Gordon Ramsay en Yotam Ottolenghi samen. Ze verkocht wereldwijd zes miljoen boeken, heeft een eigen tijdschrift én tv-show. Kookboekenschrijfster en styliste Donna Hay is te bescheiden om op tv te gaan schreeuwen. ,,Laat mij maar lekker koken.''