LIVE | Zo gaat Nederland deze zomer van het slot, 'kabinet speelt Russisch roulette met zorg’

CoronavirusTijdens de persconferentie vanavond zullen demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen per 28 april aankondigen. De eerstvolgende datum daarna voor verdere versoepelingen staat in het openingsplan van de overheid gepland op 11 mei. Tenminste, als het aantal opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis laag genoeg is. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.