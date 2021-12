LIVE | WHO-baas: Europa moet zich schrap zetten, ‘Omikronvariant rekt zorgsysteem op tot de grens’

Uitspraak in hoger beroep maakt nabestaan­den van tragisch ongeval met Stint niet uit

Wat de uitspraak van de rechters van de Raad van State woensdag ook is, voor de nabestaanden van het kinderen die omkwamen bij het stintongeluk in Oss, maakt het niet uit. ,,Het is en blijft moeilijk om een jongetje van 4 te verliezen, terwijl je er zelf helemaal niks aan kan doen”, aldus Hans van Toor.

21 december