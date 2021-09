LIVE | WHO-Baas: Afzien van boostershots ten gunste van arme landen, situatie in vrijwel hele land ‘ernstig’

Honingban­diet rooft bijenkas­ten leeg en zet schone raampjes terug

12:03 Bij de Tamworth Hoeve in Wervershoof heeft een dief 50 kilo honing gestolen, zo uit de bijenkast. De honingbandiet is in ieder geval een ervaren imker: na de volle raampjes buitgemaakt te hebben, plaatste hij 50 schone terug.