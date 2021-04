LIVE | Werknemer vliegveld Nieuw-Zeeland besmet, dag na opening grens met Australië

Video Motorclub Caloh Wagoh verboden en ontbonden

19 april Motorclub Caloh Wagoh is maandag door de rechter verboden en ontbonden verklaard. Volgens de rechtbank gaat de club zich te buiten aan zeer ernstig, vaak dodelijk geweld en bedreigingen. Daarmee is het bestaan van Caloh Wagoh in strijd met de openbare orde, aldus de rechtbank.