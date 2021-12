Politie valt in groot drugsonder­zoek vier panden binnen en vindt 300.000 euro, wapens en softdrugs

De politie heeft in een onderzoek naar internationale drugshandel twee vrouwen en drie mannen opgepakt. Agenten doorzochten woensdag drie woningen in Nijmegen, Arnhem en Elst. In Afferden is een bedrijfspand uitgekamd.

