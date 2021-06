LIVE | Wekelijkse bijeenkomst OMT niet meer nodig, wie geboren is in 2003 kan prikafspraak maken

coronavirusDemissionair zorgminister De Jonge bedankt het Outbreak Management Team voor zijn cruciale rol bij de aanpak van de coronacrisis, maar wekelijks samenkomen is niet meer nodig. Het OMT gaat nu naar de langere termijn kijken. Wie in 2003 geboren is, kan vanaf vandaag een prikafspraak maken. Daarmee is de laatste groep van volwassenen, of die dat dit jaar worden, aan de beurt voor vaccinatie. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.