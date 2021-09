LIVE | VS vraagt VN-leden om thuis te blijven, niet meer hele klas naar huis na één coronabesmetting

CoronavirusDe VS vraagt leden van de Verenigde Naties om thuis te blijven voor de algemene vergadering deze week. Niet alle wereldleiders lijken daaraan gehoor te geven. Twee derde komt gewoon opdagen, dit tot zorgen van de stad New York. Als een kind in het basisonderwijs corona blijkt te hebben, wordt vanaf vandaag niet meer de hele klas naar huis gestuurd. De maatregel is volgens het kabinet “in deze fase van de pandemie” te zwaar geworden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.