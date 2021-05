LIVE | Vrij reizen in Europa pas na twee prikken, gratis PCR-test voor vakantiegangers

CORONAVIRUSBijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 16 meldingen over de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin binnengekregen. Twee mensen overleden. Over deze bijwerkingen na een Janssen-vaccin kreeg Lareb nog geen meldingen. Toch stopt België met het gebruik van Janssen-vaccin bij mensen van 40 jaar en jonger. Aanleiding is de dood van een gevaccineerde vrouw in een Belgisch ziekenhuis. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.