LIVE: Vriend Anne Faber voor het eerst bij rechtszaak tegen dader Michael P. aanwezig

De vriend van de vorig jaar verkrachte en vermoorde Utrechtse Anne Faber is vandaag voor het eerst aanwezig bij een rechtszaak tegen dader Michael P. In Arnhem begint vandaag het beroep tegen de 28-jarige man, die eerder in Utrecht tot 28 jaar cel en tbs werd veroordeeld. Onze verslaggever Ivar Penris twittert live mee vanuit de rechtszaal.

De vriend van de 25-jarige Anne Faber was vorig jaar emotioneel niet in staat de rechtszaken tegen dader Michael P. bij te wonen. Vrienden en familie van Anne waren wel steeds aanwezig. Volgens zijn advocaat Sébas Diekstra is hij nu zo diep teleurgesteld en verontwaardigd dat Michael P. tegen zijn straf in hoger beroep is gegaan, dat hij de zaak alsnog wil bijwonen. ,,Om als nabestaande zoveel mogelijk bij het proces betrokken te zijn”, zegt Diekstra.

Vriend wil anoniem blijven

De vriend van de overleden vrouw wil wel nog steeds in relatieve rust en volledig anoniem het proces bijwonen. Bij het Gerechtshof in Arnhem is, net als in Utrecht, een aparte videozaal voor familie en vrienden van Anne Faber ingericht.

De vriend van Anne Faber laat via zijn advocaat weten dat hij vindt dat het bij Michael P. van een volstrekt gebrek aan respect en empathie getuigt dat hij in hoger beroep is gegaan. ,,Hierdoor wordt de familie volgens hem volledig afgeleid van een poging tot verwerking van dit immense trauma”, aldus Diekstra.

De advocaten van P. gingen in hoger beroep omdat er bij zijn arrestatie regels en wetten zijn geschonden. P. is hardhandig gearresteerd en niet op zijn recht tot zwijgen gewezen. Dat heeft bij de rechtbank niet tot strafvermindering geleid en dat had volgens de advocaten van P. wel moeten gebeuren.