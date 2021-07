LIVE | Voor het eerst sinds kerst ruim 10.000 besmettingen op één dag, Kamer komt terug van reces

CoronavirusHet aantal nieuwe coronabesmettingen op één dag is op het niveau van afgelopen kerst. Voor het eerst sinds 25 december registreerde het RIVM meer dan 10.000 nieuwe gevallen in één etmaal. In een week tijd is het dagcijfer vernegenvoudigd. De explosieve stijging is reden voor de Tweede Kamer om terug te komen van het reces. Woensdagmiddag is er een debat. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.