LIVE | Voor het eerst sinds december minder dan 500 coronapatiënten op de ic’s, buitentheaters willen meer bezoekers

coronavirusVoor het eerst in 5 maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de ic's in Nederland, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Tussen vrijdagochtend en zaterdag 3438 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er minder dan een etmaal eerder. Het vaccineren gaat ondertussen rap door. Wie in 1976 geboren is, kan vanaf vandaag online een afspraak voor vaccinatie bij de GGD maken. De 205.000 76'ers krijgen het vaccin van Janssen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.