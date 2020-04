LIVE | ‘Virus waarde dagen vrij rond in ons land’, sterkere stijging besmettingen in Duitsland

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest, bericht deze krant. Het kon dus dagen ‘vrij rondwaren’. Premier Mark Rutte stelde gisteren dat de ‘maatschappelijke analyse’ over hoe de corona-maatregelen kunnen worden afgebouwd een eigen adviesraad verdient. Het dodental in Nederland staat op 4054. Lees alles over de coronacrisis hieronder in ons liveblog. Het vorige blog leest u hier terug.