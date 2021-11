LIVE | Vijf provincies naar hoogste risiconiveau op coronakaart EU

CORONAVIRUSHet RIVM registreerde afgelopen etmaal bijna 9200 nieuwe positieve coronatests. Dat is het hoogste aantal sinds 18 juli. In Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1310 Covidpatiënten. Dat is een daling van twee patiënten in vergelijking met 24 uur geleden. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is voor het eerst in iets minder dan een maand licht afgenomen. Voor het Dordtse ziekenhuis Albert Schweitzer is de druk op de zorg zo groot, dat ze liever geen nieuwe coronapatiënten meer opnemen. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.