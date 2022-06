LIVE | Vertragingen nemen af maar nog veel tractoren op de weg, gewonden na ongeluk met tractor op A12 bij Ede

met video Meerdere gewonden door aanrijding tussen touringcar en auto bij Hoogeveen

In de buurt van Hoogeveen (Drenthe) zijn maandag verscheidene gewonden gevallen door een aanrijding tussen een auto en een touringcar. De automobiliste is door de brandweer bevrijd nadat ze bekneld zat in haar auto. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, net als één inzittende van de touringcar.

20 juni