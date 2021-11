LIVE | Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe maatregelen, Staphorst heeft meeste positieve tests

Veel meer verdachten in beeld voor Zwijn­drecht­se ‘koffer­moord’, onderzoek nog in volle gang

De Zwijndrechtse ‘koffermoord’ is nog veel omvangrijker dan gedacht. Naast de vier mannen die eerder al werden opgepakt, is er nog een aantal verdachten in beeld voor de moord op Manuel Alvarez. Nog eens vier, om precies te zijn. Woensdag buigt de rechtbank zich voor het eerst over de moordzaak.

30 oktober