LIVE | Veel horecazaken vandaag toch open, drukte van belang bij kapperszaken

CORONAVIRUSOp veel plaatsen in het land gaan horecazaken vandaag, net als gisteren in het Limburgse Valkenburg, uit protest open. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, hebben aangegeven de actie niet toe te staan. Met het versoepelde maatregelenpakket dat het kabinet gisteren aankondigde, kan het dagelijks aantal besmettingen mogelijk oplopen tot 75.000 of 80.000 per dag. ‘Dat zijn enorme aantallen’, erkent premier Mark Rutte. Vrijdag werden ruim 35.000 besmettingen gemeld. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.