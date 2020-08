LIVE | Vanaf vandaag online afspraak maken voor coronatest, Arubaanse overheid meldt 600 besmettingen in een week

Kabinet scherpt regels aan: wie nauw contact had met coronapa­tiënt moet verplicht in quarantai­ne

11 augustus Het kabinet haalt de teugels aan waar het de coronaregels betreft. Personen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, moeten verplicht in quarantaine. Hetzelfde geldt voor reizigers die in een oranje gebied zijn geweest en terugkeren in Nederland.