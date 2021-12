LIVE | Vanaf vandaag eerste kinderen gevaccineerd, Duitsland bekijkt strengere coronamaatregelen

Dit is de mooiste bouwplaats van Nederland: 62 meter boven de grond met spectacu­lair uitzicht

Het is ongetwijfeld de bijzonderste bouwplaats van Utrecht, met het mooiste uitzicht. Hoog op de Domtoren wordt hard gewerkt aan de restauratie van het iconische gebouw, nodig omdat de gevel begon af te brokkelen. Het is een unieke operatie. Maar wat gebeurt er precies daarboven? En waarom moet het allemaal zo secuur? ,,De toren is een symbool van hoop.”

19 december