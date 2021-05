LIVE | Vanaf juni vijf nieuwe bedrijven voor toegangstesten, RIVM: Indiase virusvariant acht keer aangetroffen

Video Negen jaar cel en tbs voor doodschie­ten Bas van Wijk, justitie blundert met tenlaste­leg­ging

18 mei Samir El Y., de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk (24) doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam, krijgt 9 jaar cel en tbs wegens doodslag. Dat heeft de rechtbank Amsterdam besloten. De straf had hoger kunnen uitpakken als justitie niet had geblunderd met de tenlastelegging. Nabestaanden en vrienden van Van Wijk reageren geschokt.