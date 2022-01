LIVE | Van Dissel: Geen garantie dat opvolger omikron minder ziek maakt, minder coronapatiënten in ziekenhuis

Mogelijke doorbraak in onderzoek doodgescho­ten moeder Rosleny (28), verdachte opgepakt

De politie heeft afgelopen woensdag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. Zij werd op 17 november 2016 in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht en overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

