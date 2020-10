LIVE | Van Dissel: Gedeeltelijke lockdown mogelijk tot december, complete kabinet Oostenrijk getest

videoHet gehele Oostenrijkse kabinet laat zich testen op het coronavirus, nadat buitenlandminister Schallenberg met een besmetting in isolatie is gegaan. Het aantal nieuwe besmettingen is in de Australische staat Victoria zo teruggelopen dat een versoepeling van de maatregelen aanstaande lijkt. De mondkapjesplicht voor de openbare binnenruimte in ons land gaat mogelijk half november in, aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. Lees hier het blog van de afgelopen dagen terug.