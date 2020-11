LIVE | Unicef wil 2 miljard coronavaccins naar ontwikkelingslanden brengen

Update Arnhemse incasso­baas doodde twee mannen, mogelijk betrokken bij nog een moord

22 november Een Arnhemse incassobaas is vrijdag mogelijk betrokken geweest bij meerdere moordzaken voordat hij in de nacht zichzelf van het leven beroofde. Cees J. zou verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van een kunstenaar en handelaar uit het Gelderse Laren die later aan zijn verwondingen overleed en het doden van een 74-jarige man uit Soest. De politie doet onderzoek naar de vraag of er nog sprake is van meer slachtoffers.