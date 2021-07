LIVE | UMC Utrecht start onderzoek naar coronamedicijn, kinderen kunnen prikafspraak maken

CoronavirusUMC Utrecht gaat onderzoeken of het middel ensovibep - een eitwit dat werd ontwikkeld om de verspreiding van Covid-19 bij patiënten te stoppen - het herstel van corona kan versnellen. Het medicijn moet het ‘overspringen’ van cel naar cel door het virus voorkomen. Kinderen die in 2004 zijn geboren, en dit jaar dus 17 zijn geworden of nog worden, kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.