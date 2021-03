LIVE | Trump: ‘Zonder mij was er pas over vijf jaar vaccin’, Fitnessbranche naar Kamer met brandbrief

video Code geel voor eerste lentestorm van het jaar

7:51 Het wordt vandaag een echte stormdag. In het hele land komen er zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, en in het noorden en westen van 100 tot 110 kilometer per uur. De piek ligt rond 10.00 uur. Naar verwachting gaat de storm rond 14.00 uur weer liggen.