LIVE | Trump na negatieve tests weer zonder mondkapje op campagne, WHO-topman: virus vrije loop laten is onethisch

Laatste zitting in slepende zaak tussen Nigerianen en Shell

9 oktober Twaalf jaar na de eerste zitting in 2008 in de slepende rechtszaak tussen vier Nigeriaanse boeren en Shell is vandaag het hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag afgesloten. De Nigerianen begonnen de zaak samen met Milieudefensie in 2008. De rechter doet uitspraak op 18 december 2020.