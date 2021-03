LIVE | Trump: ‘Laat je vaccineren’, besmettingen in Duitsland stijgen sterk

Dat ze volgens de SGP niet met haar vriendin mag trouwen, raakt Fien (20) diep: ‘Luister niet naar de Bijbel’

16 maart Dat de SGP ook dit jaar weer tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het partijprogramma heeft opgenomen tegen het homohuwelijk te zijn, valt de Utrechtse Fien van Snippenberg (20) zwaar. Zo zwaar dat ze in een emotionele brief schrijft over de liefde voor haar vriendin. Daarnaast roept ze anderen op morgen ‘met gezond verstand’ te stemmen.