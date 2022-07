LIVE | Toch lopers van start op afgelaste vierdaagsedag, vanaf 11.00 code oranje om hitte

Tropische dagNa een warme nacht, die op sommige plaatsen zelfs tropisch was, warmt het vanmorgen in rap tempo op. Vanaf ongeveer 11.00 uur bereikt het kwik in Nederland de dertig graden. Dan gelden extra waarschuwingen en roept het KNMI op om vooral bij ouderen en kwetsbaren goed op te letten en uitdroging te voorkomen. Volg het laatste nieuws over de hitte in ons liveblog.