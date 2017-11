LIVE: Terreurverdachte 'fantaseerde over aanslagen in Nederland'

Hasan A. (24) uit Eindhoven werd in de zomer van 2016 opgepakt toen hij met een bivakmuts op door zijn stad reed. In zijn huis trof de politie IS-filmpjes aan én informatie over premier Rutte en vliegbasis Volkel. Vandaag moet de terreurverdachte voor de rechter komen, volg hieronder de livetweets van verslaggever Cyril Rosman.

Thuis bij A. lagen kaarten van de omgeving van de militaire vliegbasis Volkel, met rode pijlen en cirkels had hij aangegeven hoe hij de basis het best kon bereiken. Ook verzamelde hij informatie over een luchtmachtgeneraal van de basis. Daarnaast vond de politie een stroomstootwapen, een mes en tie-wraps in zijn huis. A. is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten.

,,We hebben bij A. geen concrete plannen kunnen vinden om personen te vermoorden, maar we verdenken hem wel van het voorbereiden van terroristische activiteiten”, stelde justitie begin dit jaar tijdens een zogenoemde pro forma zitting tegen A., die vastzit op de terreurafdeling van de gevangenis. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er ook van naar Syrië te hebben willen afreizen.

Bivakmuts

Hasan A. werd opgepakt nadat Eindhovenaren hem met een bivakmuts op door de stad zagen rijden. Niet direct een actie waarmee een jihadist die een aanslag plant, onder de radar probeert te blijven. De verdachte kampt met psychiatrische problemen, bleek tijdens de eerdere zitting. Hasan zelf zegt dat het OM van ‘een mug een olifant maakt’. De IS-video’s bekeek hij alleen uit interesse. ,,Dat is niet strafbaar”, zei hij begin dit jaar. Het mes had hij bij zich omdat hij vindt ‘dat moslims in Nederland niet veilig zijn’.



Uit de zitting van vandaag blijkt dat op de computer van A. ‘verwijderde bestanden’ werden gevonden met daarin informatie over politici en een cabaretier. Ook werden handleidingen voor het maken van explosieven en gevechtstrainingen op zijn harde schijf gevonden. A. zegt dat deze bestanden niets met aanslagen te maken hadden. ,,Ik dacht er ook nooit over om burgers iets te doen. Alleen militaire doelen.”

Tijdens de zitting stelt A. dat hij in die periode heel anders dacht dan dat hij nu doet. Hij speelde met gedachtes over aanslagen, maar heeft het nooit concreet gemaakt.

Naïef en beïnvloedbaar

Volgens de psychiater van het Pieter Baan Centrum die als getuige wordt gehoord is Hasan A. naïef en beïnvloedbaar en kan hij onder stress een kort lontje hebben. De psychiater stelt dat A. behandelt moet worden. Volgens hem is het het beste om A. als hij vrijkomt in een begeleid wonen project te laten verblijven.

De reclassering zegt dat als Hasan vrijkomt er een plek voor hem is in een begeleid wonen project met een aantal appartementen. Ook zou A. al een aantal keer met een islam-deskundige over zijn deradicalisering gesproken hebben. Tot nu toe werkt hij netjes mee, aldus de reclassering.