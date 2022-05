LIVE | Terreinen Bevrijdingsfestivals stromen vol, helikopter Duncan Laurence vliegt verkeerd

Met nagenoeg geen wolkje aan de lucht stromen de Bevrijdingsfestivals in het land vol met bezoekers. Na twee sobere coronajaren kunnen de 5 mei-festiviteiten dit jaar weer plaatsvinden. In Assen is het zelfs zo druk dat de organisatie oproept voorlopig niet naar het festivalterrein aan de Baggelhuizerplas te komen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over Bevrijdingsdag.