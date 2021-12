LIVE | Te druk in centrum Rotterdam: ‘Kom niet meer’, honderd patiënten minder in ziekenhuizen

CoronavirusDe schrik zal veel ondernemers om het hart slaan nu Nederland opnieuw op een volledige lockdown lijkt af te stevenen. Vanavond geven premier Rutte, minister De Jonge en OMT-voorman Van Dissel een persconferentie. Intussen daalt het aantal patiënten in de ziekenhuizen al enkel dagen. Er liggen nu 2354 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer 100 minder dan vrijdag. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.